Klimawandel: Doppelt so viele Blitze wie vor 40 Jahren

In den Bergen herrschen gute Bedingungen für die Entstehung von Blitzen, dort ist die Häufigkeit durch den Klimawandel massiv gestiegen. Die intensivsten Veränderungen traten laut den Innsbrucker Wissenschaftlern zwischen 1980 bis 2019 in den Hochalpen auf.

Aktivität seit 1980 verdoppelt

„Dort hat sich die Blitzaktivität in den 2010er Jahren im Vergleich zu den 1980er Jahren verdoppelt. In den hochgelegenen Bereichen der Ostalpen erreicht die Blitzsaison ein stärkeres Maximum und beginnt einen Monat früher. Im Tagesverlauf ist der Höhepunkt um bis zu 50 Prozent stärker, wobei es mehr Blitze am Nachmittag und Abend gibt“, sagt Thorsten Simon.

Warum diese Berechnungen, die Zusammenhänge zwischen Wetter, Klima und Blitzaktivitäten sinnvoll und nötig sind? . „Das ist nicht zuletzt für die entsprechende Entwicklung präventiver Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt vor den möglichen Schäden durch Blitzeinschläge wichtig“, so Thorsten Simon.