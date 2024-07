Vater stürzte bei erstem Klettersteig vor den Augen des Sohns tödlich ab

Tödliches Klettersteigunglück am Freitagnachmittag.

Ein 61-jähriger Ungar ist bei einer Klettertour mit seinem 25-jährigen Sohn tödlich verunglückt. Die beiden Männer wollten den Klettersteig zur 'Himmelsleiter' am Donnerkogel in Gosau am Dachstein absolvieren und ignorierten die akute Schlechtwetter-Warnung.