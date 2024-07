23-Jährige in Kanzlei erschossen: 29-Jähriger kaufte Waffe erst vor drei Tagen

Was könnte einen 29-Jährigen angetrieben haben, eine 23-Jährige an ihrem Arbeitsplatz mit einem Gewehr zu erschießen?

Wie berichtet, steht ein 29-Jähriger Österreicher aus Graz im Verdacht eine Frau (23) mit einer Langwaffe, die er legal besaß, erschossen und danach das Gewehr auf sich selbst gerichtet zu haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Graz auf Anfrage des KURIERS am Samstag bekannt gab, hatte der 29-Jährige die Waffe der Kategorie C dabei erst vor drei Tagen gekauft. Ob in Tötungsabsicht ist Gegenstand der Ermittlung.

14. Frauenmord

Die junge Frau dürfte somit heuer bereits das 14. Opfer eines Femizids sein, wie die traurige Statistik des Vereins der autonomen Frauenhäuser zeigt.