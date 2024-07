Überschwemmungen und Murenabgänge: Unwetter in Steiermark und Kärnten

Im östlichen Kärnten , in der Weststeiermark und im oberen Murtal haben Unwetter in der Nacht auf Freitag für Überschwemmungen von Häusern und Straßen gesorgt.

In Krottendorf-Gaisfeld war es wegen heftiger Niederschläge in den Abendstunden zu massiven Überschwemmungen gekommen. Deswegen habe die Katastrophenschutzbehörde den Auftrag zur Ausrufung des Zivilschutzalarms erteilt, so die Landeswarnzentrale Steiermark am Freitag.

Überflutungsgefahr und Evakuierung

Einige Haushalte wurden evakuiert. Die Behörde rief die Bevölkerung auf, wegen der Überflutungsgefahr Tiefgaragen, Keller, Unterführungen und Uferbereiche zu meiden. Besonders betroffen waren auch die Gemeinden Maria Lankowitz, Ligist und Hallersdorf, teilte das Rote Kreuz Voitsberg mit.

In Maria Lankowitz soll eine Person vom Hochwasser eingeschlossen gewesen sein und soll Verletzungen erlitten haben, so das Rote Kreuz. In einigen Bereichen in der Weststeiermark war der Strom ausgefallen.