Starkregen, Sturm und Hagel in Oberösterreich

Am stärksten betroffen waren die Bezirke Braunau , Ried und Rohrbach , aber auch in fast allen weiteren Bezirken mussten Feuerwehren ausrücken. Innerhalb weniger Stunden wurden über 320 Einsätze von 220 Feuerwehren mit rund 3.300 Einsatzkräften gezählt.

Vom bayrischen Grenzgebiet schob sich Mittwochabend eine gewaltige Unwetter-Zelle über Oberösterreich. Starkregen, Sturm und Hagel haben für zahlreiche Einsätze im ganzen Land gesorgt. Zeitweise fiel in etlichen Haushalten der Strom aus.

In Micheldorf, Bezirk Kirchdorf, etwa wurden zwei bis drei Zentimeter große Hagelkörner gemeldet. In Aspach, Bezirk Braunau, wurden binnen einer Stunde mehr als 30 Liter Regen pro Quadratmeter gemeldet; in Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Sturmspitzen von 109 km/h gemessen.

Haushalte zeitweise ohne Strom

Lokal kam es zu Stromausfällen: Betroffen waren laut Netz Oberösterreich zahlreiche Gemeinden im Inn- und im Mühlviertel. Zu großflächigen Ausfällen kam es in den Bezirken Rohrbach und Urfahr-Umgebung. Zahlreiche Haushalte in Altenfelden, Kleinzell, St. Stefan-Afiesl, Haslach, Vorderweißenbach und Bad Leonfelden hatten zeitweise keinen Strom, schreiben die Oberösterreichischen Nachrichten.