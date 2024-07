Wie man sich vor Hagel schützen kann

Das größte jemals entdeckte Hagelkorn ging am 23. Juli 2010 im Ort Vivian im US-Bundesstaat South Dakota nieder. Es hatte einen Durchmesser von 20,3 Zentimetern. Das größte Hagelkorn Europas fiel am 24. Juli 2023 in italienischen Azzano Decimo vom Himmel. Der Durchmesser betrug 19 Zentimeter.

Am häufigsten hagelt es ausgerechnet in Kenia. In den Kericho-Nandi-Hills steigt die feuchte Luft vom Viktoriasee über den Bergen auf, wo sich große Gewittertürme bilden. Darin herrscht enormer Auftrieb, der die Feuchtigkeit weiter in kühle Atmosphärenschichten reißt, wo sie gefriert. In der Region hagelt es nahezu täglich.