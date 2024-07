Heftige Sturmböen in Salzburg und OÖ: Vier Kinder von herabfallendem Ast verletzt

"Sichert Eure Zelte bis 16:00 Uhr und sucht Schutz in einem Fahrzeug. Signalisiert freie Plätze in Eurem Auto oder Bussen mit der Warnblinkanlage." Das Festival wurde mit Verspätung gestartet, die Eingänge zum Salzburgring erst um 21 Uhr geöffnet.

Auch das Festivalgelände des Rock im Dorf Festivals in Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich wurde sicherheitshalber geräumt, die Veranstaltung unterbrochen.

In Urfahr deckten die Sturmböen einige Häuser ab, große Teile der abgerissenen Blechdächer wurden auf die Straße geschleudert. "Wir sind im Dauereinsatz“, hieß es bei der Berufsfeuerwehr in Linz.

Weniger Glück hatten sechs Besucher des mittelalterlichen Ritterfestes in der Linzer Innenstadt . Beim Georgsbrunnen am Tummelplatz brachen durch den Sturm Teile eines großen Baumes ab und fielen zu Boden.

In Oberösterreich wurden in den Abenstunden rund 200 Einsätze gezählt, 2.500 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Nach rund zweieinhalb Stunden beruhigte sich das Wetter wieder.

In Enns wurde die Feuerehr um 21.40 Uhr zu Sicherungsarbeiten in den Ennshafen gerufen. Ein Gerüst, das die Stromleitung für eine Baustelle über die Zufahrtsstraße zum Ennshafen trug, war wegen des Sturms umgestürzt. Nach der Stromabschaltung wurde die Leitung und das Gerüst zurückgebaut und die Straße wieder freigemacht.

Salzburg: Wasserrettung im Einsatz

Auch über den Salzburger Flachgau und den Tennengau zog am Abend eine heftige Sturmfront. Sie dürfte Badegäste und Wassersportler an den Seen überrascht haben bzw. wurden die Sturmwarnleuchten, die in Betrieb waren, nicht oder zu spät beachtet.

Die Wasserrettung hatte alle Hände voll zu tun: Am Hintersee kenterte ein Boot, auch am Mattsee musste ein Boot geborgen werden. Am Wiestalstausee konnten sich zwei Stand-up-Paddler zwar selbst ans Ufer retten, allerdings an einer kaum zugänglichen Stelle. Sie wurden von der Wasserrettung mit einem Motorboot abgeholt.

Alle Zwischenfälle endeten ohne Verletzte. Die Wasserrettung appellierte angesichts der Vorfälle, unverzüglich das nächste Ufer aufzusuchen, sobald die orangen Warnlichter zu blinken beginnen.