Electric Love Festival: Unwetterwarnung für Samstagnachmittag

Damit ein solches Unglück nicht noch einmal geschieht, haben die Veranstalter für den heutigen Festivaltag am Samstag eine Warnung hinaus gegeben.

Während eines Unwetters im Zuge des Electric Love Festivals am Salzburgring ist 2015 ein 23-jähriger Flachgauer von einem umstürzenden Lichtmast getroffen und tödlich verletzt worden.

Die Unwetter sollen aber nicht lange dauern. Für den Abend ist Wetterberuhigung angesagt. Laut Veranstalter werde das Festival so lange unterbrochen und die Bühne ab etwa 20 Uhr wieder für die Acts frei sein.

Weil für Samstagnachmittag in der Region starke Unwetter prognostiziert sind, haben die Veranstalter des Electric Love Festivals vorsorglich reagiert. Ab 17 Uhr sagen die Meteorologen Gewitter, Regen und Sturm mit Spitzen bis 80 km/h voraus. Deshalb wird der Campigplatz aus Sicherheitsgründen am Nachmittag geräumt.

Die Aufforderung des Veranstalters an die Besucher lautet: "Sichert Eure Zelte bis 16:00 Uhr und sucht Schutz in einem Fahrzeug. Signalisiert freie Plätze in Eurem Auto oder Bussen mit der Warnblinkanlage."

Alle, die keinen Schutz im Auto oder einem Bus finden können, sollen den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge leisten.