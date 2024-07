Feuerwehren nach Unwetter im Waldviertel erneut im Einsatz

In den Gemeinden Waldkirchen an der Thaya und Dobersberg , die eine Woche zuvor von starkem Hagel heimgesucht worden waren, wurden Planen von Dächern losgerissen und beschädigt, berichtete das Bezirkskommando in einer Aussendung. Die Abdeckungen mussten gesichert werden, Regenwasser trat teils in Wohnhäuser ein.

Massive Schäden

Das Hagelunwetter vom 30. Juni hatte in der Region für massive Schäden gesorgt. Die Ortschaften Waldkirchen, Gilgenberg, Waldhers und Rappolz in der Gemeinde Waldkirchen an der Thaya sowie Lexnitz, Reibers und Brunn bei Dobersberg in der Gemeinde Dobersberg galten als Katastrophengebiet, die entsprechende Verordnung wurde am vergangenen Mittwoch aufgehoben. Bis Dienstagabend lief der Feuerwehreinsatz, an dem in Summe 520 Helfer beteiligt waren. Alle beschädigten Wohnhäuser wurden provisorisch mit Planen abgedeckt.