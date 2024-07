Wegen Hitze: Stadt Wien verhängt Grillverbot

Durch das Ausbleiben nachhaltiger Niederschläge sind die Wälder und Wiesen in Wien ausgetrocknet. Daher ist ab sofort aufgrund möglicher Waldbrandgefahr ein Grillverbot für alle öffentlichen Grillplätze in der Stadt verhängt. "Auf Grund der extremen Trockenheit ist die Waldbrandgefahr besonders akut, daher appellieren wir an die Bevölkerung, sich an dieses Verbot zu halten, um niemanden zu gefährden", betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).