Hitzewelle: Extrem hohe Temperaturen auch auf Österreichs Bergen

Messstationen registrieren ungewöhnlich hohe Temperaturen, wie 17,6 Grad auf der Villacher Alpe.

Österreich erlebt besonders starke Erwärmung durch die Klimakrise, fast doppelt so stark wie der globale Durchschnitt.

Bis zu 38 Grad werden heute in Österreich - am Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle - erwartet. Und selbst auf den Bergen schlägt das Thermometer markant nach oben aus. Bereits vor 12 Uhr wurden an diesem Donnerstag selbst in rund 2.000 Metern Höhe, Werte um die 15 Grad gemessen.

Die Messstation am Galzig (2.079 m) in der Tiroler Arlbergregion wies kurz vor Mittag 15,9 Grad aus. Die etwas tiefer gelegene Station auf der Schmittenhöhe (1.956 m) - Hausberg der Salzburger Bezirkshauptstadt Zell am See - waren es bereits 17,3 Grad. 17,6 Grad auf der Villacher Alpe Auf Innsbrucks Hausberg, dem Patscherkofel, war es auf immerhin schon 2.251 Meter 15,2 Grad warm. Die größte Hitze wird heute in Kärnten erwartet, für das Bundesland wurde eine rote Hitzewarnung ausgegeben. Auf der Villacher Alpe wurden kurz vor 12 Uhr in 2.117 m sogar 17,6 Grad am Thermometer angezeigt.