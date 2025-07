Tausende Autofahrer brüteten nach wilden Unfällen auf A1 bei Hitze im Stau

Schwere Unfälle beschäftigten am Donnerstag bei brütender Hitze die Einsatzkräfte auf der Westautobahn im Mostviertel. In der Früh war ein Autolenker bei St. Valentin (Bezirk Amstetten) am Pannenstreifen gegen einen Laster gekracht. Am späten Nachmittag verunglückte ein mit Staubzucker beladener Sattelzug bei Melk und versperrte quer über die gesamte Fahrbahn liegend die Fahrbahnrichtung Salzburg.

Kilometerlange Staus

Aufgrund der beiden Unfällen kamen während der zur Räumung notwendigen Straßensperren auch Tausende Autofahrer zum Handkuss, die in kilometerlangen Staus bei sengender Hitze warten mussten.

In St. Valentin soll laut Polizei ein wildes Überholmanöver am Pannenstreifen zu einem schweren Unfall geführt haben. Ein 32-jähriger Rumäne dürfte nämlich gegen 8.30 Uhr versucht haben in Fahrtrichtung Wien einen anderen Pkw auf dem Pannenstreifen zu überholen. Dabei krachte er gegen einen Sattelschlepper.