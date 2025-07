Tödlicher Arbeitsunfall in Niederösterreich

Ein 55-jähriger Wiener ist bei einem Arbeitsunfall in Brunn am Gebirge Donnerstagmittag ums Leben gekommen. Der Mann verlud in der Halle einer Firma Stahltraversen mittels eines Kranes auf einen Lkw. Dabei löste sich ein sogenanntes Traversenpaket aus unbekannter Ursache und klemmte den 55-Jährigen zwischen der Hallenmauer und den Stahltraversen ein. Das Opfer erlitt dabei tödliche Verletzungen.