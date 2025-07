Klimawandel trifft Kärntens Landwirte: Ernteausfälle wegen Hitze

Die Hitze und Dürre der vergangenen Wochen haben in Kärnten bereits zu ersten Ernteausfällen geführt. Das war das ernüchternde Bild, das sich am Donnerstag bei einem Lokalaugenschein der Landwirtschaftskammer Kärnten auf betroffenen Feldern im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) bot.

Wenn es nicht bald regnet, rechnet Siegfried Huber , Präsident der LK Kärnten, mit massiven Ernteausfällen. Auch die Grünflächen sind vielerorts verbrannt, was zu einer Futterknappheit führt. Huber forderte die Kärntner Landwirte auf, sich vorausschauend an den Gratisfutterbörsen zu beteiligen. Beim Lokalaugenschein in St. Andrä im Lavanttal zeigten sich Hitze- und Befruchtungsschäden an den Maispflanzen, vielfach konnten sich keine Kolben bilden.

An Prämienzahlungen der Ausfallversicherungen für die Landwirte beteiligten sich zu je 27,5 Prozent, das sind jeweils rund fünf Mio. Euro, Bund und Land, die restlichen 45 Prozent müssten die Bauern selbst aufbringen, so Huber. In den vergangenen zehn Jahren kam es in Österreich allein aufgrund der Dürre zu Versicherungsschäden in Höhe von 1,3 Milliarden Euro, so Gernig. Im Jahr 2024 war allein Kärnten mit zehn Millionen Euro betroffen.

Dürreversicherung für Grünland

Für die Almwirtschaft gebe es eine sogenannte "Weideprämie", ergänzte der LK-Präsident. Allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen: "Es muss mindestens 60 Weidetage geben. Ohne Futter für die Tiere haben wir ein Problem, deshalb wird jetzt schon auf das Winterfutter zugegriffen", erklärte Huber. Gernig meinte, dass es in Österreich, als einzigem EU-Mitgliedsstaat, eine Dürreversicherung auf Grünland gebe. Bis zu 2.000 Euro könnten betroffene Landwirte an Entschädigung erhalten. Neun von zehn Bauern seien mittlerweile versichert, so Gernig.