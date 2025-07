Unwetter in Raabs: Feuerwehr rettet Tiere, Feuerwehrmann im Spital

Am Donnerstagnachmittag regnete es in der Gemeinde Raabs an der Thaya binnen kurzer Zeit ungewöhnlich viel, was zu mehreren Einsätzen der Feuerwehr führte. Besonders stark betroffen waren die Ortschaften Luden, Eibenstein, Nonndorf bei Raabs und Zemmendorf.

Insgesamt standen 32 Feuerwehrleute im Einsatz, um überflutete Keller auszupumpen und Straßen von Schlamm und Schmutz zu reinigen. Besonders in der Katastralgemeinde Zemmendorf kam es zu erheblichen Überflutungen. Dort wurde ein 44-jähriger Feuerwehrmann während des Einsatzes verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Bauernhof überflutet

Die Wassermassen überfluteten zudem im Ortskern einen Bauernhof. Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte die dortigen Tiere rechtzeitig in Sicherheit bringen. Um bei den Aufräumarbeiten zu helfen, rückte die Feuerwehr Raabs zusätzlich aus und unterstützte bei der Straßenreinigung in Zemmendorf.

Private Regenmessstationen registrierten innerhalb von nur 15 Minuten etwa 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter – ein Wert, der diese starke Unwetterlage eindrucksvoll unterstreicht.