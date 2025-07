Kärnten: Wasserqualität von 14 Seen verschlechterte sich

Die Phosphorkonzentration in den Kärntner Seen nimmt zu - ein Warnsignal, wie Umweltlandesrätin Sara Schaar (SPÖ) am Donnerstag vor Journalisten sagte.

Der Seenbericht basiert auf 2024 erhobenen Daten. Demnach verschlechterten sich 14 Seen bei der Wasserqualität gegenüber 2023, zwei Seen verbesserten sich, 25 blieben gleich. Aufgrund des Klimawandels, Hitze und Starkregenereignissen unterliegen besonders kleine Seen größeren Schwankungen.

Die Wasserqualität wird anhand der Nährstoffkonzentration (Trophie) beurteilt. Acht Seen wurden als oligotroph (sehr nährstoffarm), 19 als mesotroph, vier als eutroph, neun als stark eutroph und ein See als hypertroph eingestuft.

Weißensee und Millstätter See fielen in die beste Kategorie oligotroph, Wörthersee und Ossiacher See in die Kategorie mesotroph. Der Weißensee bleibt mit bis zu zwölf Metern Sichttiefe eines der klarsten Gewässer Österreichs.