An Hitzetagen: Verkehrsunfälle laut Statistik Austria um 13 Prozent erhöht

Das war der höchste Anteil an Verkehrstoten in den Sommermonaten seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen im Jahr 1992.

Knapp 100 Personen tödlich verunglückt

In den beiden Monaten des Vorjahres kamen 98 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen in Österreich ums Leben, berichtete die Statistik Austria am Freitag in einer Aussendung. Deutlich mehr Unfälle ereigneten sich 2024 an Hitzetagen, wie schon in den Jahren zuvor.