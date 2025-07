Im internationalen Vergleich zeige sich auch, dass die Verkehrsstrafen in Österreich verhältnismäßig niedrig sind. Als Beispiel wird das Handy-Telefonieren am Steuer genannt: "Wer mit dem Handy am Ohr telefoniert, reagiert so schlecht wie ein Alkolenker mit 0,8 Promille. Noch gefährlicher ist das Schreiben von Nachrichten während des Autolenkens. Die Strafhöhe von 100 Euro steht in keinem Verhältnis zur Gefahr für Gesundheit und Leben für andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer", so Jaschinsky.

Der VCÖ fordert die Aufnahme des Vergehens, während der Fahrt zu telefonieren, ins Vormerksystem.