"Die aggressive Handlung muss nicht mit einer unmittelbaren Gegebenheit auf der Straße zusammenhängen", so ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger . "Oftmals ist sie ein Nachhall-Effekt von einer völlig anderen ärgerlichen Situation, etwa in der Partnerschaft oder im Beruf – und die Verkehrsteilnehmer um mich werden dann zum Ventil."

Bei der Frage, was den Ärger verstärkt , wurde am häufigsten schlechte Sicht (31 Prozent) genannt, danach hohes Verkehrsaufkommen (28 Prozent) und Zeitdruck (26 Prozent).

Was stresst am meisten beim Autofahren?: Riskantes Überholen (56 Prozent ), gefolgt vom Befahren der Rettungsgasse (55 Prozent), Drängeln und dichtes Auffahren (49 Prozent), nicht angepasster Fahrweise bei Schlechtwetter (45 Prozent), dem Blockieren mehrerer Parkplätze (43 Prozent) und Vorrangverletzungen (41 Prozent).

Auto und Fahrrad als Statussymbol

Doch was tun gegen die vermeintlich allgegenwärtige Rücksichtslosigkeit, die immer mehr zu werden scheint? Hier mahnt die Expertin alle Verkehrsteilnehmenden zu mehr Achtsamkeit und einem Miteinander, auch wenn Autofahrer als die "stärkeren" gelten. "Es beginnt schon bei Fußgängern, die sich sichtbar mit Kopfhörern von der Außenwelt 'abschotten' und den Eindruck vermitteln 'Ich bin alleine in meinem Universum und will nicht gestört werden'. Oder bei Fahrrad- oder Rollerfahrern, die in vollem Tempo über den Radweg rauschen. Eigenverantwortung muss von allen kommen."

Nicht zu vergessen: Autos werden immer größer, breiter und schneller. Hier kann der falsche Eindruck einer "Unverwundbarkeit" entstehen und zu weniger Vorsicht führen, warnt die Expertin. Auch der Preisfaktor schwinge psychologisch mit, und das nicht nur bei Pkws. "Fahrräder werden ebenfalls immer kostspieliger und hochwertiger – man denke etwa an E-Bikes. Es kann einen Schutz- und Verteidigungsdruck geben, dass diesem teuren Sachbesitz nichts passieren darf. Das gilt natürlich auch für Autos oder Motorräder, vor allem, wenn diese zu einer Art Statussymbol werden."