Bist du d*****: Worüber sich Österreicher im Verkehr am meisten ärgern

Außerdem ist eine Mehrheit von 55 Prozent der Befragten ist der Meinung, dass die Spannungen zwischen den Verkehrsteilnehmenden in den vergangenen Jahren in Österreich zugenommen haben

Bei der Frage nach den derzeit größten Problemen für die Verkehrssicherheit in Österreich wurde spontan am häufigsten "zu hohe Geschwindigkeit" und/oder "Rasen" genannt.

"Tatsächlich ist es so, dass 'nicht angepasste Geschwindigkeit' neben 'Unachtsamkeit/Ablenkung' Jahr für Jahr an der Spitze der Hauptunfallursachen für tödliche Verkehrsunfälle rangiert", weiß Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV. "Eine unserer zentralen Forderungen lautet daher, dass Geschwindigkeitsüberschreitungen in das Vormerksystem aufgenommen werden sollten", so der Verkehrsexperte.

In anderen europäischen Ländern ist es längst üblich, dass diese beim dort etablierten Punkteführerschein berücksichtigt werden.