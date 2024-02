EU-weiter Führerschein-Entzug soll kommen

Sozialdemokraten, Liberale und Grüne waren fast geschlossen dafür, eine Minderheit von christdemokratischen und Rechtsparteien stemmte sich dagegen, darunter auch die FPÖ- und ÖVP-Mandatare (außer Othmar Karas). Ihr Argument: Eingriff in die innerstaatliche Eigenständigkeit.

Wer ein gravierendes Verkehrsdelikt begeht und seinen Führerschein verliert, soll künftig auch in allen anderen EU-Ländern nicht mehr weiterrasen dürfen. Der Entzug der Lenkerlizenz soll grenzübergreifend funktionieren. Das hat am Dienstag eine Mehrheit der Abgeordneten des Europaparlaments beschlossen.

Beschlossen wurde, dass künftig Raserei, Trunkenheit am Steuer und selbst verschuldete Unfälle mit Todesfolge oder schwerer Körperverletzung mit Führerschein-Entzug zu ahnden sind, der basierend auf einer aufzubauenden Datenbank in ganz Europa seine Gültigkeit hat. Strittig war bis zuletzt, ob auch Fahrerflucht, gefährliche Überholmanöver oder Überfahren einer Sperrlinie zu dieser Maßnahme führen sollen. Auch ab welcher Geschwindigkeitsüberschreitung der „Deckel“ abzugeben ist (30 km/h zu schnell oder doch 50 km/h), wurde heftig debattiert. Letzteres wurde in die Entscheidungsgewalt der Nationalstaaten gelegt.