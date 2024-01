Warum der Finanzminister wirklich seinen Führerschein los wurde

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) muss vier Wochen ohne Führerschein auskommen. Wie der Kurier berichtete, war der Ressortchef in Vorarlberg am Samstag vor einer Woche privat zu schnell unterwegs gewesen. In einer schriftlichen Stellungnahme entschuldigte sich Brunner am Dienstag für den Vorfall.

Wie jetzt die Krone schreibt, soll Brunner deshalb mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Rheintalautobahn unterwegs gewesen sein, weil er einen seinen Söhne zur Tennis-Meisterschaft bringen wollte.

Brunner, als früherer Präsident des österreichischen Tennisverbandes, chauffierte also einen seiner Söhne zur Landesmeisterschaft. Dabei dürfte Brunner - wie die Zeitung schreibt - schon "im Wettkampfmodus" gewesen sein und die 80er-Zone auf der Autobahn schlicht und ergreifend übersehen haben.