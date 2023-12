390 Opfer: Zahl der Verkehrstoten 2023 erneut gestiegen

Laut vorläufigen Daten des Innenministeriums sind heuer 390 Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Das entspricht einer Steigerung von 5 Prozent zu 2022, der Wert liegt aber noch 5 Prozent unter den Werten vor den Corona-Jahren. Generell zeigt sich jedoch ein trauriger Trend: Die langfristige positive Entwicklung seit den 70er-Jahren hat sich in den letzten zehn Jahren verlangsamt.

Seit 2013 reduzierte sich die Zahl der Verkehrstoten in Österreich um nur 14 Prozent laut Statistik Austria. Hier gilt es, mit den richtigen Maßnahmen entgegenzuwirken, wie ÖAMTC-Verkehrsexperte David Nosé erklärt: "Wesentlich wird sein, den Faktor Mensch in der Verkehrssicherheitsarbeit noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Etwa 90 Prozent aller Verkehrsunfälle geschehen aufgrund menschlicher Fehler und Fehlverhaltens. Es muss beispielsweise noch stärker in die Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Gefahren von Ablenkungen hinter dem Steuer investiert werden. Motorradfahrende sollten sich mit Trainings auf die Saison vorbereiten. Zudem muss die 'fehlerverzeihende Straße' endlich Realität werden."

