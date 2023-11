Bekannter Landesliga-Kicker starb bei Crash auf der A1

Bei einem Auffahrunfall in der Nacht auf Samstag auf der Westautobahn (A1) bei Pucking (Bezirk Linz-Land) sind drei Männer verletzt worden. Ein 26-jähriger Ungar erlag seinen Verletzungen Samstagvormittag im Krankenhaus. Es handelt sich dabei um einen bekannten Fußballer des Landesligisten ASKÖ Donau Linz. Der Defensivspieler Marko V. war Freitagabend beim 6:0-Sieg der Linzer über die SPG St. Florian/Niederneukirchen noch als Torschütze vom Platz gegangen.

„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, die Situation ist für uns alle sehr schwierig. Wir können das alle noch nicht fassen. Marko hat sich so wohl bei uns gefühlt, war wirklich ein anständiger Bursche und zudem auch ein guter Fußballer. Als uns heute Morgen diese Nachricht erreicht hat, waren wir alle niedergeschlagen. Die Traurigkeit ist unvorstellbar. Wir stehen jetzt voll hinter der Familie und werden sie so gut es geht unterstützen", erklärte ASKÖ Linz-Sportdirektor Kurt Baumgartner gegenüber ligaportal.at.

Geisterfahrer könnte Crash ausgelöst haben

Die Staatsanwaltschaft hat in dem Fall eine Obduktion angeordnet. Der Unfall könnte von einem Geisterfahrer verursacht worden sein. Die Polizei sucht jedenfalls nach Unfallzeugen, die Fahrzeuge wurden sichergestellt und ein Sachverständiger bestellt, berichtete die oö. Polizei am Samstag.