Sie weichen lieber aus

Nach der Messung hat sich der Student Florian Gorfer im Rahmen seiner Bachelorarbeit jene Straßenabschnitte genauer angesehen, auf denen besonders knapp überholt wird. Er stellte anhand der GPS-Daten fest, dass etliche Radler diese gefährlichen Passagen meiden. Und dass sie dafür auch Umwege in Kauf nehmen.

In einer zweiten Bachelorarbeit hat sich die Studentin Kathrin Lenes mit der Frage des subjektiven Sicherheitsempfindens der durchwegs radaffinen Teilnehmer der Studie beschäftigt.

Lenes fand dabei heraus, dass sich 85 Prozent der von ihr Befragten durch „zu enges Überholen“ gefährdet fühlen. Weniger stören sie laut ihrer Erhebung parkende Autos auf dem Fahrradstreifen sowie „Zu enges Abbiegen“.

Wenn der Gesetzgeber den Rad-Anteil in den kommenden Jahren tatsächlich erhöhen will, darf man die Ergebnisse der Grazer Studie als durchaus brisant werten. Das Problem: Während sich jene, die schon lange mit dem Fahrrad unterwegs sind, nicht so leicht aus dem Tritt bringen lassen, kann ein Knie- und somit auch Nervenkitzel auf der Straße Neulinge schnell verängstigt ab- und nie wieder aufs Rad steigen lassen.