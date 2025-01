Tödliche Unfälle 2024: Wenn Ablenkungen am Steuer Leben gefährden

349 Menschen sind im abgelaufenen Jahr 2024 auf Österreichs Straßen tödlich verunglückt , um um 13,2 Prozent weniger als im Jahr 2023 (402). Das meldet das Bundesministerium für Inneres am Neujahrstag. Nur im ersten Coronajahr 2020 gab es mit 344 Getöteten noch weniger Opfer im Straßenverkehr in Österreich. Im zweiten Coronajahr 2021 lag die Zahl der Verkehrstoten bei 362, im Jahr 2022 bei 370.

Langfristig bedeutet dies die zweitniedrigste Opferzahl seit Beginn der Aufzeichnungen im Innenministerium im Jahr 1950. „Diese Statistik unterstreicht die gute und gewissenhafte Arbeit der Polizei auf den österreichischen Straßen. Der Schwerpunkt bei der Verkehrsüberwachung liegt auf der Sicherheit und dem Schutz aller Fußgänger, Rad- und Autofahrer vor einer kleinen Minderheit, die sich nicht an die Regeln halten will. Bei solchen Verstößen wird die Polizei auch im neuen Jahr konsequent einschreiten", so ÖVP-Innenminister Gerhard Karner .

348 Verkehrstote sind weniger als ein Achtel der Todesopfer vom Jahr 1972. In diesem bisher „schwärzesten Jahr“ der Unfallstatistik gab es 2.948 Tote . Dabei hat sich die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge in Österreich seit 1972 von 2,5 Millionen auf 7,3 Millionen im Jahr 2024 nahezu verdreifacht. Noch vor zwölf Jahren (2012) mussten mit 531 Getöteten deutlich mehr als 500 Verkehrstote beklagt werden.

In Niederösterreich ereignete sich auch der schwerste Unfall des vergangenen Jahres. Am Donnerstag, den 30. Mai, gegen 21 Uhr, wurden die Einsatzkräfte zur B17 im Gemeindegebiet von St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) gerufen. Bei einem Überschlag eines Klein-Lkws in einem Kreisverkehr wurden vier Insassen getötet und zwei weitere schwer verletzt. Bei den Personen handelte es sich um vier lettische, einen russischen und einen schwedischen Staatsangehörigen.

Auf Niederösterreich folgen laut Statistik Oberösterreich mit 72 Toten (2023: 75) und die Steiermark mit 61 (2023: 81).

Im Burgenland gab es im abgelaufenen Jahr 16 Verkehrstote (2023: 21), in Kärnten 29 (30), in Salzburg 28 (35), in Tirol 32 (35), in Vorarlberg 7 (13) und in Wien 20 (12).

Eine Zunahme der Zahl an Verkehrstoten gab es in Wien, in allen anderen Bundesländern konnten Rückgänge registriert werden. Niederösterreich und Vorarlberg verzeichneten im Jahr 2024 die bisher geringsten Zahlen an Verkehrstoten seit 60 Jahren.