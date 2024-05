Ungebremst über Kreisverkehr gefahren: Vier Tote bei Unfall in Niederösterreich

Vier Todesopfer hat am späten Donnerstagabend ein Verkehrsunfall eines Pkw mit schwedischer Zulassung auf der B17 im Raum St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) gefordert.

Ungebremst über Kreisverkehr gefahren

Das Kfz war aus noch ungeklärter Ursache ungebremst über einen Kreisverkehr gefahren und hatte sich mehrmals überschlagen. Fünf von sechs Insassen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert.

Ereignet hatte sich der Crash am Donnerstag kurz vor 21.30 Uhr. Der Pkw blieb in einem Waldstück auf dem Dach liegen. Die Todesopfer - vier Männer - erlagen an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen. Von Einsatzkräften durchgeführte Reanimationsmaßnahmen schlugen fehl.