Halbjahresbilanz: 130 Todesopfer bei Verkehrsunfällen sind Tiefststand

Wie der Verkehrsclub VCÖ in Berufung auf eine Statistik des Innenministerium informierte, nahm in keinem einzigen Bundesland die Zahl der Opfer zu. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 1972 gab es auf den heimischen Straßen 2.984 getötete Personen, obwohl deutlich weniger Autos unterwegs waren.

Die meisten Verkehrstoten waren mit 30 Betroffenen in Niederösterreich zu beklagen. Die zweithöchste Anzahl an Todesopfern forderte der Straßenverkehr in der Steiermark mit 25, vor Oberösterreich mit 24, dem Land Salzburg mit 14 und Tirol mit elf.

In Kärnten kamen neun Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, in Wien sieben, in Vorarlberg sechs und im Burgenland zwei. "Mit Ausnahme von Wien, wo die Anzahl tödlich Verunglückter gleich hoch blieb, nahm in allen Bundesländern die Zahl der Verkehrstoten ab", so der VCÖ.