So wenig Verkehrstote wie nie zuvor: Liegt es an den neuen Raser-Regeln?

Ganz genau kann man noch nicht sagen, wie viele Menschen im ersten Halbjahr 2024 bei Autounfällen, in denen Schnellfahrer involviert waren, gestorben sind. 18 sind es bisher. Diese Zahl könnte allerdings noch steigen, weil bei weiteren 17 Toten noch keine Hauptursache definiert wurde.

Eines dürfte laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) aber bereits jetzt – noch vor Ende Juni – feststehen: Seit Beginn der Aufzeichnungen hat es in einem ersten Halbjahr mit 115 tödlich verunglückten Personen noch nie so wenige Verkehrstote in Österreich gegeben wie 2024 (siehe Grafik). Besonders die Unfälle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sind demnach um 57 Prozent gesunken. Und das dürfte einen speziellen Grund haben: die Angst vor der Fahrzeugabnahme.