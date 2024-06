Weshalb noch kein Raser-Auto versteigert wurde

Diese Fälle fließen erst in die nächste Statistik des Innenministeriums (BMI) ein. Aktuell steht fest, dass in den zwei Monaten März und April 38 Fahrzeuge in acht Bundesländern abgenommen wurden.

Warum bis heute noch keines dieser Fahrzeuge versteigert wurde, erklärt ÖAMTC-Jurist Matthias Wolf. "So ein Verfahren kann ein bis zwei Jahre dauern, das Gesetz ist erst seit März in Kraft."

Die vorläufig 38 beschlagnahmten Fahrzeuge beziehen sich demnach nur auf Daten der Bundespolizei. Die meisten Beschlagnahmungen gab es bisher in Niederösterreich mit neun Abnahmen. In der Steiermark wurden sechs Fahrzeuge abgenommen, in Kärnten und Tirol jeweils fünf, im Burgenland und in Wien je vier, in Oberösterreich drei und in Vorarlberg zwei. In Salzburg fanden in den ersten zwei Monaten noch keine Raser-Fahrzeug Beschlagnahmungen statt.

Zu hohe Schätzung?

Insgesamt sind rund 80 Verkehrsbehörden beschäftigt, die in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich autonom entscheiden. Die exakten Zahlen sind also vermutlich viel höher. Experten gehen davon aus, dass 300 bis 800 Fahrzeuge im ersten Jahr beschlagnahmt werden. Die aktuellen Zahlen deuten noch nicht darauf hin. Auch Wolf sieht diese Schätzung als zu hoch an.