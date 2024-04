Polizei beschlagnahmt allein im ersten Monat 21 Raser-Autos

Die meisten Fahrzeuge wurden in Niederösterreich konfisziert, nämlich sieben. In Tirol wurde drei Rasern das Auto abgenommen, in den anderen Bundesländern ein oder zwei. Nur in Salzburg gab es noch keine entsprechende Beschlagnahme.

Im Innenministerium wird betont, dass es sich allerdings nur um die vorläufigen Abnahmen handelt, endgültig entscheidet das erst die jeweilige Behörde. Registriert werden auch nur jene Fälle, die per Laser oder Zivilstreife vor Ort festgestellt wurden, nicht aber jene per stationären Radarboxen. Ob es überhaupt jemals eine tatsächliche Zahl geben wird, ist unklar, sind doch die Kompetenzen zwischen den Ländern, Bezirkshauptmannschaften, Landespolizeidirektionen und dem Magistrat aufgesplittet.