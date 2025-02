Tempo 100 auf der Autobahn: Unpopulär, aber kosteneffektiv für Klimaschutz

Während Förderungen für den Heizungstausch und Elektromobilität kosteneffektiv seien, sei dies beim Bahnausbau und dem Klimaticket nicht der Fall. Der Rückgang der CO2-Emissionen könnte auch mit deutlich geringeren budgetären Kosten umgesetzt werden, heißt es in einer am Mittwoch vorgestellten Studie des Büros des Fiskalrats . Dessen Chef, Christoph Badelt , sprach sich dafür aus, Kosten-Nutzen-Überlegungen bei klimapolitischen Maßnahmen stärker zu berücksichtigen.

Dass Tempo 100 ein Reizthema ist, ist dem Fiskalratschef bewusst. Man habe in Österreich oft die Tendenz, Dinge, die vermeintlich unpopulär erscheinen, lieber nicht zu machen und durch teurere Maßnahmen zu ersetzen, sagte Badelt.

Die effektivste Maßnahme, schickte Studienautorin Susanne Maidorn voraus, wäre Tempo 100 auf der Autobahn. Dadurch würde viel an CO2 eingespart. Es hätte die geringsten budgetären Effekte, sei aber unpopulär und politisch schwer umsetzbar.

Das Klimaticket, für das 2024 540 Mio. Euro budgetiert waren, zähle mit Emissionseinsparungen von 200.000 Tonnen zu den Maßnahmen mit der geringsten Kosteneffektivität. Allerdings habe es in der Praxis auch andere Wirkungen und Ziele, gab Badelt zu bedenken.

Kosten-Nutzen-Überlegungen bei klimapolitischen Maßnahmen würden in Österreich kaum thematisiert. Die Diskussion müsse aber stärker geführt werden, sagte der Fiskalratschef. Bei den Koalitionsverhandlungen sei in den vergangenen Monaten der Eindruck entstanden, dass man bei der Klimapolitik einsparen könne. Er habe aber die Sorge, dass es zu einem Rückschlag in der Klimapolitik komme, sagte der Fiskalratschef: "Wir haben noch viele klimapolitischen Ziele vor uns."

Denn auch wenn man bei der Senkung der CO2-Emissionen aktuell leicht über Plan liege, müssten bis 2030 noch 13,3 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente oder 24 Prozent der Emissionen von 2005 eingespart werden. Wolle man die Klimaziele erreichen, habe man aber nicht die Wahl zwischen Maßnahmen beim Verkehr oder solchen zum Heizungstausch, sagte Badelt: "Man muss alles machen."