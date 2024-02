Neues Klimaschutz-Paket als Sprengstoff? Tempo 100 auf der Autobahn und Maut überall

Am Mittwoch wurde das 319-seitige Dokument veröffentlicht (Dokument am Ende des Artikels verlinkt). Da sind die wichtigsten Ergebnisse:

Kohlenstoffabscheidung und Speicherung (carbon capture and storage, CCS) wird mittlerweile in realen Pilotprojekten getestet und bietet für schwer vermeidbare Emissionen (z. B. Zementindustrie, Müllverbrennungsanlagen, Hochtemperaturprozesse) THG-Reduktionspotenziale. Zu beachten sind jedoch die hohen Investitionskosten und der hohe Energieaufwand sowie mögliche weitere Unsicherheiten (z. B. Lecks in Speicherstätten). Für CCS müssten neue gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche auch das langfristige „Monitoring und Verification” regeln. CCS kann daher mittel- und langfristig einen Beitrag zur CO2- Emissionsreduktion leisten, wobei alternativen Reduktionsmaßnahmen, welche zur Vermeidung von fossiler Energienutzung und damit zum Strukturwandel beitragen, Vorrang einzuräumen ist. CCS ist daher keine Alternative zum Umstieg auf erneuerbare Energien und zu Energieeffizienzmaßnahmen.

Photovoltaik (PV), Windkraft , Geothermie , Solarthermie und die Abwärmenutzung haben in Österreich noch die größten zukünftig mobilisierbaren Energiegewinnungspotenziale, während die anderen erneuerbaren Energieträger ( Biomasse und Wasserkraft ) bereits hochgradig ausgebaut sind und eher Optimierungs- als Ausbaupotenziale aufweisen. Neben der PV (gebäudegebunden und auf Freiflächen) hat die Windkraft die höchsten Ausbaupotenziale (inkl. Repowering in den östlichen Bundesländern

Aus dem Bereich Gebäude sind vor allem folgende signifikant wirksame Maßnahmen verfügbar bzw. notwendig:

Die Inhalte des Erneuerbaren-Wärme-Gesetzes (EWG) sind vor allem in deren ursprünglicher Form zentrale Bausteine der Energiewende im Gebäudesektor und sollten rasch umgesetzt werden. Damit soll der Ersatz fossiler Wärmeerzeuger durch solche auf Basis erneuerbarer Energien sichergestellt werden - dazu ist eine Wärmepumpeninitiative notwendig. Dies ist auch ein wesentlicher Beitrag zur Hebung des Anteiles Erneuerbarer Energien.

Eine bundesweite Fortsetzung der Sanierungsoffensive (hochwertige Sanierung, Erhöhung der Sanierungsrate ) in Verbindung mit der Etablierung einer langfristigen und sanierungsfreundlichen Förderpolitik gilt es sicherzustellen und auszuweiten. Damit wird auch ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Energieeffizienz geleistet.

Ein effektives, zentrales System für Leerstands- und Brachflächenmanagement inklusive einer bundesweiten Bepreisung gilt es zu etablieren.

Eine umfassende Klimareform der gesamten Wohnrechtsmaterie (z. B. Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Mietrechtsgesetz (MRG), Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG)) ist notwendig.

Graue Emissionen (aus dem Bauprozess, der Herstellung und des Transporst von Baumaterialien und deren Entsorgung) im Gebäudebereich sind zu minimieren und das Prinzip der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen ist zu etablieren.

Im Bereich Land- und Forstwirtschaft, Landnutzungsänderungen und Bioökonomie stehen vor allem folgende Maßnahmen zur Verfügung:

Verringerung der Nachfrage (v. a. Ernährung und Holznutzung) und Produktion ist im Landnutzungsbereich zentrale Voraussetzung für größere Mengen von negativen THG-Emissionen durch Kohlenstoff-Sequestrierung in Böden und Biomasse.

Eine Reduktion des Nutzungsdrucks auf den Wald birgt erhebliches Potenzial für negative Emissionen durch die Erhöhung der Kohlenstoff-Senke – auch unter Berücksichtigung evtl. notwendiger Kompensation von nicht mehr im vollen Umfang verfügbaren Holzprodukten – und bietet gleichzeitig Synergien für den Schutz der Biodiversität.

Im landwirtschaftlichen Bereich ist eine Reduktion der Tierbestände, insbesondere von Rindern (ausgenommen z. B. Weidehaltung auf Almen), wichtigste Voraussetzung für eine deutlichere Reduktion der THG-Emissionen.

Dabei ist zu beachten, dass Tierhaltung auch in Zukunft aller Voraussicht nach ein wichtiger Teil der Landwirtschaft bleiben wird. Vor diesem Hintergrund geht es deshalb um die Frage, in welchem Ausmaß und in welcher Form Tierhaltung in Zukunft sozial und ökologisch verträglich gestaltet werden kann. Die Treibhausgasbilanz stellt dabei nur einen - wenn auch wichtigen - Zielwert dar. Berücksichtigt werden muss dabei etwa auch, dass die extensive Beweidung von vor allem alpinem Grünland wesentlich zum Erhalt der Biodiversität beiträgt.