Energiewende: Was ist der Zwischenstand – und wie stehen die Chancen?

Klimaschutzgesetz Das KSG soll festlegen, wie viel Treibhausgas Bund und Länder pro Jahr verbrauchen dürfen. Das soll garantieren, dass Österreich bis 2030 48 Prozent CO 2 im Vergleich zu 1990 einspart – wie in den EU-Klimazielen vorgesehen. Gelingt das nicht, könnten Strafzahlungen in Milliardenhöhe folgen. Die alte Fassung des KSG ist 2020 ausgelaufen. Zwar steht das Gesetz im Koalitionsabkommen, doch es gilt als zweifelhaft, dass die ÖVP noch zustimmt. Zentraler Zankapfel sind die sogenannten „Sektorziele“ – also etwa verbindliche Sparvorgaben für den Verkehrssektor oder die Landwirtschaft. Möglicher Kompromiss: ein schwaches KSG ohne Verbindlichkeit.

CO 2 vergraben Seit 2011 ist Carbon Capture and Storage (CCS) – also die Speicherung von CO 2 im Boden – in Österreich verboten. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), auch für Bergbau zuständig, will das ändern. Experten halten CCS als ergänzende Maßnahme für sinnvoll, fordern aber auch eine strenge Überwachung, ob das CO 2 tatsächlich unter der Erde bleibt. BMF und BMK erarbeiten bis Mitte 2024 eine Strategie für die CO 2 -Speicherung. Erst nach Aufhebung des Verbots sei es sinnvoll, über mögliche Lagerstätten zu diskutieren, betont das BMF. Und, wird CCS legal? Eher nicht. Der Evaluierungsbericht befindet sich laut BMF „in der abschließenden Behandlung“, doch Gewessler habe „bisher das Einvernehmen nicht hergestellt“. Um die Klimaziele zu erreichen, müsse man alle Technologien berücksichtigen, sagt Brunner: „Auch das Speichern, Transportieren und Wiederverwerten von CO 2 muss möglich sein.“ Zentral ist, dass CCS nur für prozessbedingtes („geogenes“) CO 2 angewendet wird.

Geothermie - MinRoG Wenn unter einem Privatgrund Öl oder Gas gefunden wird, gehört es dem Staat, nicht aber wenn heiße Quellen (Geothermie) entdeckt werden. Das verzögert den Bau von großen Geothermieanlagen. Eine Änderung des Mineralrohstoffgesetzes muss der dafür zuständige Finanzminister Magnus Brunner erst noch vorlegen.