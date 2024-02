Reicht die Energie zur Energiewende?

In kaum einem anderen Bereich ist in den vergangenen Jahren so viel weitergegangen, wie bei der Energiewende, bei der es um die Abkehr von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren und nachhaltigen Energielösungen geht. 2023 waren bereits 87 Prozent des in Österreich produzierten Stroms aus grünen Kraftwerken. Im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um neun Prozent. Und gleichzeitig war Österreich übers Gesamtjahr gesehen Stromexporteur.

Das sind extrem beeindruckende Zahlen – damit liegen wir in der EU auf einem Stockerlplatz. Der PV-Ausbau läuft sowieso in Rekordtempo und 2023 war auch das historisch zweitbeste Jahr bei der Windkraft-Ausbeute.