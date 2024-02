Warum Korallenriffe wichtig sind und wir sie retten müssen

Der Anker rasselt auf den Grund. Frauen und Männer springen vom Boot ins türkisblaue Meer. Luft anhalten, abtauchen, gegen die unerbittliche Strömung in der Lagune vor Mahébourg auf Mauritius schwimmen. In den Händen ein Seil, bestückt mit zerkleinerten Korallen. Das Tau kommt an ein Metallgerüst im Meer.

Hier, in der Unterwassergärtnerei, wachsen die Korallenfragmente monatelang heran, bis sie groß genug für ihre Bestimmung sind. Biologen restaurieren mit ihnen kaputte Riffe. Sie kleben sie wieder an.

Diese Gruppe von der Naturschutzorganisation „Eco Sud“ auf Mauritius ist nicht die einzige, die so arbeitet.