Diese Meeresbiologin heilt Korallen: „Wir verschaffen ihnen Zeit“

Die brasilianische Meeresbiologin Raquel Peixoto hat die erste Medizin für Korallen entwickelt. Sie injiziert diesen Probiotika, also lebende Mikroorganismen, die etwa im Joghurt vorkommen. Die kleinen Lebewesen sind aber auch in Medikamenten gegen Darmerkrankungen enthalten. Die 47-Jährige arbeitet an der KAUST Universität in Saudi-Arabien, wo auch ihr Mann als Meeresforscher tätig ist. Ein Gespärch übers Meer, die Riffe und das Ölland Saudi Arabien.

KURIER: Wie fühlen Sie sich, wenn Sie kaputte Korallen sehen?

Raquel Peixoto: Es bricht mir das Herz, wenn ich die Korallenbleiche und das Sterben sehe. Es berührt mich und macht mich traurig. Vergangenes Jahr Jahr war ich so traurig, als ich die Korallenbleiche im Roten Meer beobachtete, dass ich meine Gedanken neu ordnen und die Perspektive ändern musste. Ich beschloss, dass wir keine Zeit haben, traurig zu sein, und rief einige Freunde und Kollegen an, um sofort ein neues Projekt zur Wiederherstellung des Gebiets in unserem Forschungsbereich zu starten. Anstatt zu weinen, beschlossen wir, noch härter zu arbeiten und zu handeln, um dem Ort zu helfen, zu dem wir ständig Zugang haben.

Wie sind Sie zur Probiotika-Behandlung gekommen?

Ich begann meine Karriere als Pflanzen- und Bodenmikrobiologin und arbeitete an Probiotika für Pflanzen und Landwirtschaft. Als ich an einem Projekt zur Sanierung einer ölverschmutzten Mangrove teilnahm, wurde mir klar, dass wir unsere Vorstellungen von der Wiederherstellung von Ökosystemen ändern sollten. Wir sollten uns nicht nur auf die Abschwächung der Verschmutzung konzentrieren, sondern auch die Gesundheit der Organismen und des Ökosystems fördern, ähnlich wie es für den Menschen und die Landwirtschaft getan wurde.