Diskussion um Bodenschutz: Mikl-Leitner kontert mit Brief an Kogler

In der Bodenschutzstrategie-Diskussion hat Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) auf den jüngst an sie gerichteten Brief von Werner Kogler (Grüne) mit einem Schreiben an den Vizekanzler reagiert.

Mikl-Leitner: Es gibt "noch viele weitere berechtigte Anliegen" der Bevölkerung

Gestartet worden war die Korrespondenz von Kogler, der Mikl-Leitner diese Woche in einem Brief bat, auf widerstrebende Bundesländer positiv einzuwirken. Ziel sei es, den Bodenverbrauch - wie im Regierungsprogramm festgeschrieben - bis 2030 auf 2,5 Hektar pro Tag zu beschränken. Die gefährliche Entwicklung in diesem Bereich sei von vielen Institutionen, insbesondere auch von den für Raumordnung zuständigen Ländern, "sträflich vernachlässigt" worden, hieß es.

Mikl-Leitner erinnerte in ihrer Replik daran, dass es neben dem Bodenschutz "noch viele weitere berechtigte Anliegen" der Bevölkerung gebe. Angeführt wurden leistbarer Wohnraum, der Ausbau der Kinderbetreuung oder Investitionen in die Energiewende. "Und all das muss kein Widerspruch sein, wenn man all das maßvoll und vernünftig diskutiert und behandelt."