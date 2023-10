Doch auch eine Sitzung am vergangenen Mittwoch sei in der entscheidenden Frage ergebnislos geblieben – weil „insbesondere das Land Oberösterreich wie auch der Gemeindebund konkrete Zielvereinbarungen weiterhin vehement torpedieren“, monieren die Grünen.

Sie weisen darauf hin, dass gerade OÖ das Land „der größten Bodenschutzsünden“ sei. Laut Statistik lag es im Vorjahr mit einem täglichen Verbrauch von 4,3 Hektar bundesweit einsam an der Spitze.

In Linz will man sich die Kritik naturgemäß nicht gefallen lassen: Die Bodenstrategie sei am Veto der Grünen gescheitert, kontert Raumordnungslandesrat Markus Achleitner (ÖVP). „Ein österreichweites Limit von 2,5 Hektar Umwidmung pro Tag ist völlig unrealistisch. Konkret würde dies bedeuten, dass in jeder Gemeinde in OÖ künftig nur etwa 3.000 m² pro Jahr für Umwidmungen verwendet werden dürften.“