Klimaschutz-Ziele: Kann sich Österreich durch Zertifikate freikaufen?

Österreich hat sich gegenüber der EU vertraglich dazu verpflichtet, bis 2030 um 48 Prozent weniger Treibhausgase als 2005 auszustoßen. Das gilt für alle Bereiche, in denen derzeit noch fossile Brennstoffe verwendet werden, also beim Pkw- und Lkw-Verkehr, bei der Wärme- und Warmwassererzeugung in Österreichs Häusern oder in der Stromproduktion.