Die Arbeiterkammer (AK) Wien forderte am Donnerstag einen Ausbau des "Schutzes vor Hitze am Arbeitsplatz". Ab 30 Grad Celsius beziehungsweise der Hitzewarnstufe Gelb müssten bereits Maßnahmen "nach dem STOP-Prinzip" ergriffen werden, sagt Silvia Rosoli, Leiterin der Abteilung Sicherheit, Gesundheit und Arbeit der AK Wien in einer Aussendung.