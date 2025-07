In Österreichs nördlichem Nachbarland Deutschland steht mit Temperaturen von örtlich bis zu 40 Grad der heißeste Tag des bisherigen Jahres bevor. Teils wird sogar vor extremer Hitze gewarnt, aber auch mit Unwettern müssen die Menschen rechnen. Erst am Dienstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach eigenen Angaben die bislang höchste Temperatur dieses Jahres gemessen: 37,8 Grad waren im bayerischen Kitzingen.

Im Westen Europas wird nach einer mehrtägigen extremen Hitzewelle wird von Mittwoch an allmählich Abkühlung erwartet. „Unsere jüngsten Vorhersagen bestätigen die Ankunft von Abkühlung am Mittwoch von Westen aus“, teilte der französische Wetterdienst mit. Am späten Mittwoch sowie am Donnerstag könne es starke Gewitter im Osten Frankreichs an der Grenze zu Deutschland geben, hieß es weiter.

Für Donnerstag würden in Paris 28 Grad erwartet, nachdem die französische Hauptstadt am Dienstag unter Temperaturen von 40 Grad geächzt hatte. Spanien und Italien müssen hingegen womöglich bis zum Wochenende auf einen leichten Temperaturrückgang warten. Derzeit ächzen weite Teile Europas unter einer Hitzewelle. In Spanien fielen in den vergangenen Tagen gleich mehrere Hitzerekorde.

Am Samstag war in der südspanischen Stadt El Granado an der Grenze zu Portugal mit 46 Grad ein neuer nationaler Hitzerekord für einen Juni-Tag registriert worden.