Die Hitze kommt: Nächste Woche bis zu 38 Grad in Österreich

Nachdem bereits weite Teile Europas unter der Hitze ächzen, wird es in der kommenden Woche nun auch in Österreich so richtig heiß. Am kommenden Donnerstag rechnen die Expertinnen und Experten von Geosphere Österreich in Ostösterreich mit bis zu 38 Grad. Abkühlung ist vorerst nicht in Sicht.

Hitzewarnung Für Wien, das Burgenland, weite Teile Niederösterreichs, Oberösterreichs und der Steiermark, den Kärntner Zentralraum, das Tiroler Unterland und das Rheintal in Vorarlberg gilt ab Mittwoch eine Hitzewarnung. Infolge der starken Hitzebelastung müssen vulnerable Personengruppen Mitte der Woche mit erhöhter Körpertemperatur, erhöhtem Puls, Schwäche und Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelkrämpfen, Verwirrtheit, Schwindel, Bewusstseinsstörungen und Übelkeit bis hin zu Erbrechen und Durchfall rechnen.

Betroffene sollten direktes Sonnenlicht, verbaute und versiegelte Plätze meiden und in der heißesten Tageszeit nicht ins Freie gehen. Grundsätzlich sollten große Anstrengungen vermieden und körperliche Aktivitäten im Freien auf die frühen Morgenstunden oder den Abend verlegt werden. Zu luftiger, heller Kleidung und einer Kopfbedeckung wird dringend geraten. Ausreichendes und regelmäßiges Trinken - mindestens zwei bis drei Liter pro Tag - ist jetzt unumgänglich, optimal sind Wasser, ungesüßter Tee oder mit Wasser verdünnte Fruchtsäfte. Alkohol sollte gemieden werden.

Am Montag beginnt das Schwitzen Bereits am Montag zeigt sich der Himmel vielerorts klar und sehr sonnig. Besonders im Westen, aber auch im Südwesten bilden sich noch am Vormittag einige Quellwolken. Ab der Mittagszeit ist mit Regenschauern und Gewittern zu rechnen. In den übrigen Landesteilen bilden sich generell nur wenige Quellwolken und die Niederschlagsneigung bleibt vor allem im Norden und Osten sehr gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus überwiegend nördlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwölf und 22 Grad, tagsüber steigen die Temperaturen dann auf 27 bis 34 Grad. Am Dienstag können sich vor allem im Süden anfangs noch ein paar Restwolken der Nacht halten, sonst überwiegt meist der Sonnenschein. In den westlichen und südlichen Landesteilen bilden sich dann rasch Quellwolken und nachfolgend wachsen sich diese auch zu einzelnen Schauern und Gewittern aus. Im Norden und Osten bleibt es hingegen die meiste Zeit des Tages ungestört sonnig. Der Wind weht abseits von Gewittern schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwölf und 20 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 27 und 34 Grad.

Am Mittwoch scheint dann nahezu verbreitet die Sonne. In der zweiten Tageshälfte entwickeln sich im Westen über den Bergen nach und nach einige mächtige Quellwolken, die schließlich auch einige Schauer- und Gewitterzellen hervorbringen können. Im Osten und Südosten Österreichs bleibt es hingegen bis zum Abend überwiegend sonnig und heiß. Der Wind weht eher schwach, im Flachland des Ostens sowie im Bergland mitunter mäßig auffrischend aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen erreichen 13 bis 21, die Tageshöchsttemperaturen 29 bis 36 Grad.

Der Donnerstag wird schweißtreibend Der Donnerstag startet voraussichtlich in den meisten Landesteilen Österreichs recht sonnig und verläuft dann im Osten so richtig schweißtreibend. Im Westen wachsen dagegen vom Bergland ausgehend bereits gegen Mittag die ersten mächtigen Quellwolken empor, nachfolgend können vor allem in Vorarlberg, Tirol und Salzburg die ersten Schauer- und Gewitterzellen entstehen. Diese breiten sich bis zum Abend noch ein wenig in Richtung Osten und Südosten aus, wobei es aber speziell im östlichen Flachland, in Unterkärnten und der südöstlichen Steiermark meist noch einmal trocken bleiben dürfte. Der anfangs schwache bis mäßige Wind aus Südost bis Süd dreht mit Gewittern öfters auf West und bringt örtlich kräftige Böen hervor. Die Frühtemperaturen pendeln zwischen 15 und 23 Grad. Mit Tageshöchsttemperaturen zwischen 30 und 38 Grad erreicht die Hitzewelle vor allem in Wien, Niederösterreich und im Burgenland einen neuen Höhepunkt.