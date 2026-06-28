40 Grad: Hitze-Allzeitrekord in Wien gefallen + 200 Menschen in Tirol nach Murenabgängen eingeschlossen
Hitzerekord in Wien gefallen: Noch nie war es in der Bundeshauptstadt so heiß
Wettervorschau: Nach 40-Grad-Hitze drohen heftige Unwetter
Alarmstufe Sommer: Wie heiß kann es eigentlich noch werden?
Hitzewelle zieht sich hin: Warnstufe Rot bis Dienstag ausgeweitet
Sommergewitter: Massive Regenfälle haben indes in Tirol zu Murenabgängen geführt. Im Kaunertal wurden 200 Menschen eingeschlossen.
Alle News zur Hitzewelle
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Unwetter in mehreren Teilen Südtirols
Inzwischen haben am Sonntagnachmittag heftige Unwetter in mehreren Teilen Südtirols Überschwemmungen und Murenabgänge ausgelöst. Feuerwehrleute waren vor allem in Meran und im Vinschgau im Dauereinsatz. In Meran ging eine Mure ab. Dabei wurde ein Haus vermurt, wie das Online-Portal Stol berichtete. Besonders betroffen war die Gemeinde Hafling bei Meran, wo innerhalb einer Stunde rund 50 Millimeter Regen fielen.
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Erneut Temperaturrekord in Deutschland: 41,7 Grad gemessen
Den dritten Tag in Folge hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach vorläufigen Angaben einen Temperaturrekord in Deutschland registriert: Der vorläufige Höchstwert von 41,7 Grad wurde nachmittags in Neißemünde im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree gemessen, wie der Wetterdienst mitteilte.
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Hitzerekord auch in Polen gebrochen
Auch in Polen ist am Sonntag mit 40,5 Grad Celsius ein neuer Hitzerekord verzeichnet worden. Die Temperatur wurde in der Stadt Slubice im Westen des Landes gemessen, wie eine Sprecherin des Instituts für Meteorologie und Wasserwirtschaft (IMGW) mitteilte.
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Erstmals 40 Grad: Hitze-Allzeitrekord in Wien gefallen
Historischer Hitzetag in Wien: Erstmals seit Beginn der Messungen wurden in der Bundeshauptstadt 40,0 Grad erreicht.
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Großes Feld brannte in Wien-Donaustadt zwischen Wohnhäusern
In der Groß-Enzersdorfer Straße in Wien-Donaustadt hat am Sonntag ein großes Feld zwischen mehreren Wohngebäuden gebrannt. Das Stoppelfeld war bereits abgedroschen, dennoch kam es zu starker Rauchentwicklung. Die Berufsfeuerwehr Wien konnte den Flurbrand löschen, ehe die Flammen auf die umliegenden Wohnhäuser übergriffen. Wegen des Qualms war auch die Rettung vor Ort. Verletzt wurde aber niemand.
Die Feuerwehr sprach wegen der hohen Temperaturen von einem "extrem fordernden Einsatz". Neun Fahrzeuge und 45 Mann waren beteiligt, die Wasserversorgung wurde mittels Großtanklöschfahrzeug sichergestellt. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, die Brandursache ist unklar.
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80-Jährige nach Badeunfall in Wien erfolgreich reanimiert
Zu einem weiteren Badeunfall ist es am Sonntag in Wien-Donaustadt gekommen. Eine 80-Jährige soll nach Angaben der Berufsrettung Wien bei einem Badeteich aus unbekannter Ursache untergegangen sein. Andere Badegäste verständigten die Einsatzkräfte. Ein Notarzt reanimierte die Frau nach zehn Minuten unter Wasser erfolgreich, teilte ein Sprecher der Rettung mit. Die Frau wurde auf die Intensivstation eines Spitals gebracht und dort weiter versorgt.
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39 Grad: Witwer stirbt am Grab seiner Frau
Die Hitzewelle fordert in Frankreich ein weiteres Opfer: Ein über 90-jähriger Mann brach bei 39 Grad am Grab seiner verstorbenen Ehefrau zusammen und starb.
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Heißester Tag in Wien seit Beginn der Messungen
Auf die gefühlte Wahrheit folgte am Sonntagnachmittag die Bestätigung durch die Unwetterzentrale: 39,7 Grad zeigte das Thermometer in Wien-Stammersdorf demnach um kurz vor 15 Uhr.
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Nach 40-Grad-Hitze drohen heftige Unwetter
Der Wochenbeginn bringt noch extreme Hitze bis 40 Grad, dann folgen teils heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel.
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Kärntner Seen fast ausnahmslos mit Spitzentemperaturen
Die Hitze hat die Kärntner Seen bereits Ende Juni auf Spitzentemperaturen aufgeheizt. Am wärmsten war am Sonntagvormittag der Rauschelesee (Bezirk Klagenfurt-Land) mit 28,1 Grad. Nur unwesentlich kühler waren der Turnersee (27,8 Grad) sowie der Gösselsdorfer See, der Maltschacher See und der größte See des Landes, der Wörthersee, mit jeweils 27,7 Grad. Das geht aus der aktuellen Auflistung des Hydrographischen Dienstes hervor.
Bis auf wenige Ausnahmen überschritten die Seentemperaturen Ende Juni die bisher in diesem Monat verzeichneten Maximalwerte. Die Erwärmung zieht sich quer durch das Land: Galt der auf über 900 Metern Seehöhe gelegene Weissensee bisher immer noch als Geheimtipp für eine wirkungsvolle Abkühlung, so gilt das heuer auch nicht mehr vollumfänglich - an der Messstation Techendorf wurden am Sonntag schon 25,8 Grad gemessen. Am "kühlsten" der großen Seen war am Sonntag noch der Afritzer See (Bezirk Villach-Land) mit 23,4 Grad.
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ÖAMTC: Erste Straßenschäden
Hohe Temperaturen und glühender Asphalt: Die Hitzewelle setzt nicht nur Mensch und Tier zu, sondern auch der Infrastruktur, warnte der ÖAMTC. Eine erste Schadensmeldung kam demnach von der West Autobahn (A1) im Baustellenbereich zwischen Haag und St. Valentin Richtung Linz. Dort war nur ein Fahrstreifen befahrbar, an der Behebung des Schadens wurde gearbeitet. Obwohl das Verkehrsaufkommen am Sonntag gering war, standen Autofahrende zwei bis drei Kilometer zurück, hieß es.
Aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen sei mit einer Zunahme von Straßenschäden zu rechnen, teilte der ÖAMTC am Sonntag per Aussendung mit. Besonders gefährdet seien alte, mehrfach reparierte Straßen. Der Club riet, vorausschauend zu fahren und bemerkte Schäden unbedingt der Polizei oder den zuständigen Meistereien zu melden.
Die ÖBB appellierten bereits am Freitag, nicht unbedingt notwendige Bahnreisen in den kommenden Tagen zu verschieben oder zu vermeiden. Bahnreisenden wurde empfohlen, sich im Vorhinein über ihre Verbindung zu informieren und längere Reisezeiten einzuplanen.
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Frankreich verzeichnet etwa 1.000 zusätzliche Todesfälle
In Frankreich haben die Gesundheitsbehörden während der aktuellen Hitzewelle seit Mittwoch etwa 1.000 zusätzliche Todesfälle im Vergleich zu den Vormonaten verzeichnet. Laut einer Mitteilung der Gesundheitsbehörde starben vor allem ältere Menschen ab 65 Jahren. Die Zahlen seien vorläufig und wohl zu niedrig angesetzt, hieß es. Nach elf Tagen außergewöhnlicher Hitze mit mehr als 40 Grad in vielen Teilen des Landes sanken die Temperaturen in Frankreich am Sonntag etwas.
Die größte Zunahme wurde den Angaben zufolge bei den Todesfällen in der eigenen Wohnung registriert. Besonders betroffen war dabei die Region Île-de-France, zu der auch die Hauptstadt Paris gehört. Dies sei eine Erinnerung daran, wie wichtig Solidarität gegenüber denjenigen Menschen sei, die isoliert lebten oder in tiefer Einsamkeit, auch in urbanen Regionen, erklärte die Gesundheitsbehörde.
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84-Jähriger trieb tot in Schwimmteich in NÖ
Ein tödlicher Badeunfall hat sich am Samstagnachmittag in Golling (Bezirk Melk) ereignet. Ein 84-jähriger Mann trieb leblos mit dem Kopf unter Wasser im hauseigenen Badeteich. Seine Ehefrau fand ihn und verständigte die Nachbarn, die den Notruf wählten. Der mit dem Rettungshubschrauber angerückte Notarzt konnte nur mehr den Tod des 84-Jährigen feststellen, berichtete die Polizei.
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Wiener Wissenschafter: Erste Hitzewelle am gefährlichsten
Die erste Hitzewelle des Jahres belastet Menschen am stärksten, wie eine Wiener Studie zeigt. Wissenschafter der MedUni Wien werteten fast eine Million Rettungseinsätze zwischen 2018 und 2021 aus und stellten fest: Am ersten Tag einer Hitzewelle steigen die Einsätze um 6,5 Prozent, nach vier Tagen sogar um 12,9 Prozent. Besonders gefährdet sind Kinder, Jugendliche und Senioren. Die erste Hitzewelle jeder Sommersaison führt zu deutlich mehr Notrufen als spätere Hitzeperioden. Zudem halten die gesundheitlichen Probleme an: Bis zu fünf Tage nach Ende einer Hitzewelle bleiben die Rettungseinsätze erhöht.
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Bis Montag fährt in Leipzig keine Straßenbahn
Aufgrund von Hitzeschäden fahren in der ostdeutschen Metropole Leipzig bis Montag keine Straßenbahnen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) stellen den Straßenbahnverkehr wegen Hitzeschäden an Schienen und Weichen bis Montag um 3.30 Uhr ein, wie das Unternehmen mitteilte. Zunächst hatten die LVB den Betrieb nur bis in die Nacht auf Sonntag eingestellt, der Zeitraum wurde jetzt verlängert.
Die hohen Temperaturen sorgten demnach an vielen Stellen im Netz dafür, dass Fugenmasse für Asphalt und Beton in Weichen und Schienen lief und dort verklumpte. Ein sicherer Straßenbahnbetrieb sei derzeit nicht möglich, hieß es.
Von der Einstellung sind sämtliche Straßenbahnlinien in der sächsischen Stadt betroffen. Busse sollen so weit wie möglich planmäßig fahren. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt über aktuelle Verbindungen informieren.
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Hitzewelle: Sechs Bundesländer knacken Juni-Rekorde
Am Samstag wurden in gleich sechs Bundesländern neue Temperaturrekorde für Juni erzielt. An insgesamt 125 von 277 Messstationen der Geosphere Austria wurden neue Spitzenwerte registriert: in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg.
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Erwartete Warnstufen
Vor allem für den Nordosten Österreichs gilt am Sonntag die höchste Wetterwarnstufe.
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Warum bei starker Hitze auch die Psyche leidet
Eine Psychologin erklärt, wie Extremtemperaturen auf das Gehirn wirken und wie man lernt, dem inneren Hitzestress mit Gelassenheit zu begegnen.
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Heißestes Juni-Wochenende seit Messbeginn
So heiß war es heute um 17 Uhr in ...
- Bad Deutsch-Altenburg: 39,3°C
- Stammersdorf: 38,8°C
- Wien - Innere Stadt: 38,7°C
- Innsbruck/Univ.: 38,7°C
- Wieselburg: 38,6°C
- Bad Vöslau: 38,5°C
- Laa an der Thaya: 38,4°C
- Wien - Hohe Warte: 38,3°C
- Gänserndorf: 38,2°C
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Auch Ungarn drosselt wegen Hitzewelle AKW-Leistung
Im Zuge der Rekord-Hitzewelle in Europa hat nun auch Ungarn die Leistung eines Atomkraftwerks gedrosselt. Wegen der hohen Wassertemperatur der Donau sei die Produktion eines der vier Reaktoren im Kraftwerk Paks um 243 Megawatt gesenkt worden, teilte der Betreiber MVM am Samstag mit. Messungen hätten ergeben, dass das Kühlwasser flussabwärts 29,7 Grad Celsius erreicht habe und damit den Grenzwert von 29,5 Grad überschreite.
Auch in anderen europäischen Ländern macht die Hitze AKW-Betreibern zu schaffen. In der Schweiz schaltete der Energiekonzern Axpo am Freitag beide Reaktoren des Kernkraftwerks Beznau vorübergehend ab. Die Temperatur des Flusses Aare habe wiederholt die Marke von 25 Grad erreicht, hieß es zur Begründung. In Frankreich, das stark auf Kernenergie setzt, musste der staatliche Betreiber EDF die Stromerzeugung bereits zur Wochenmitte um 4,1 Gigawatt reduzieren. Dies entspricht etwa sieben Prozent der gesamten Stromnachfrage. Mehrere Reaktoren an der Rhône, der Seine und der Garonne wurden gedrosselt oder ganz vom Netz genommen.
Die Produktionsausfälle wirken sich auf den europäischen Strommarkt aus. Frankreich verzeichnete entsprechend einen deutlichen Rückgang seiner Ausfuhren. Diese fielen bereits am Mittwochnachmittag auf etwa drei Gigawatt, gegenüber zehn bis zwölf Gigawatt in der Vorwoche.
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Special Olympics wegen Hitze teilweise in Hallen verlegt
Die neunte Auflage der Special Olympics Österreich ist von der aktuellen Hitzewelle beeinträchtigt. Fünf Freiluft-Bewerbe mussten in Wien abgesagt werden, für drei davon - Tennis, Golf und Fußball - gab es aber kurzfristig organisierte Ersatz-Events in der Halle. "Es war richtig, die Outdoor-Bewerbe abzusagen. Gesundheit geht über alles", sagte Special-Olympics-Österreich-Präsident Laurenz Maresch. Rund 1.800 Aktive mit intellektueller Beeinträchtigung sind beim Event dabei.
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40,8 Grad - Hitzerekord auch in Tschechien
In Tschechien ist schon vor dem erwarteten Höhepunkt der Hitzewelle der Temperaturrekord gebrochen worden. Der staatliche Wetterdienst CHMU registrierte nach vorläufigen Angaben mit 40,8 Grad die höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen. Erreicht wurde dieser Wert in Doksany in der Region Usti nad Labem nördlich von Prag. Der bisherige Höchstwert von 40,4 Grad Celsius war am 20. August 2012 in Dobrichovice in Mittelböhmen gemessen worden. Auch die Wetterkundler in der benachbarten Slowakei gehen davon aus, dass es neue Temperaturrekorde geben wird.
Seit Tagen erreicht das Thermometer in Tschechien Werte, die sonst erst im August erwartet werden. Der Höhepunkt der derzeitigen Hitze wird für Sonntag erwartet. Die Behörden haben Alarmstufe Rot ausgerufen. Veranstaltungen wie ein Pferderennen in Karlsbad (Karlovy Vary) wurden abgesagt. Krankenhäuser und Rettungsdienste berichteten von einer gestiegenen Zahl an Patienten. In den Städten sorgten mobile und fest installierte Wasservernebler für etwas Abkühlung. Auch die Nächte sind durchweg tropisch warm.
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Hitzewarnstufe Rot in Österreich bis Dienstag ausgeweitet
An 18 Messstationen verzeichnete die Geosphere Austria am Samstag um 17.00 Uhr Temperaturen von mindestens 38 Grad. Darunter waren laut den Experten auch sechs Messpunkte, an denen es zuvor noch nie so heiß war: Wien-Stammersdorf mit 38,8 Grad, Innsbruck-Universität und Bad Vöslau mit je 38,5 Grad, Wieselburg (Niederösterreich) mit 38,3 Grad, Melk (Niederösterreich) mit 38,2 Grad und die Station Braunau/Ranshofen (Oberösterreich) mit 38,0 Grad. Klar gebrochen wurde bereits der österreichweite Juni-Rekord vom 20. Juni 2013 mit 38,6 Grad (gemessen an der Station Waidhofen an der Ybbs).
Die Hitzewelle wird sich laut Prognosen vor allem im Osten Österreichs noch mindestens drei weitere Tage hinziehen. Die Hitzewarnstufe Rot wurde deshalb bis Dienstag ausgeweitet. Ursprünglich hatte die Warnung bis Montag gelten sollen.
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Hitze lässt deutsche Temperaturrekorde purzeln: 41,5 Grad
Der endende Juni hat Deutschland Temperaturrekorde in Serie beschert: Den zweiten Tag in Folge hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach vorläufigen Angaben einen Temperaturrekord in Deutschland registriert. Der vorläufige Höchstwert von 41,5 Grad wurde um 16.20 Uhr in Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt gemessen, wie der Wetterdienst auf Anfrage mitteilte.
Erst am Freitag hatte der DWD in Saarbrücken-Burbach mit 41,3 Grad die bis dahin höchste Temperatur registriert, die jemals in Deutschland gemessen wurde. Am Samstag wurde dieser Rekord an derselben Wetterstation ebenfalls gebrochen: 41,4 Grad zeigte das Thermometer um 15.00 Uhr im Nordwesten der saarländischen Hauptstadt.
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Hitzerekord in Dänemark gebrochen
In Dänemark ist am Samstag mit 37,0 Grad ein neuer Hitzerekord verzeichnet worden. Er sei in Odum nördlich der Stadt Aarhus gemessen worden, teilte das Dänische Meteorologische Institut (DMI) im Onlinedienst X mit. Die bisherige Rekordtemperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1874 war demnach im August 1975 mit 36,4 Grad erreicht worden.
Der neue Rekord könnte schon bald wieder gebrochen werden, warnte das DMI. "Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, dass wir 40 Grad in Dänemark erreichen", schrieb der Meteorologe Peter Tanev, der für den Sender TV2 arbeitet
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Hitze: Italien verstärkt Schutz vor Waldbränden
Angesichts der anhaltenden Hitzewelle hat Italien seine Maßnahmen zum Schutz vor Waldbränden deutlich verstärkt. Die Carabinieri stellten den nationalen Waldbrandschutzplan für die Saison 2026 vor. Ziel ist es, Brände frühzeitig zu verhindern, gefährdete Gebiete engmaschig zu überwachen und Brandstifter schneller zu identifizieren.
Die landesweite Kampagne beginnt am 1. Juli und läuft zunächst bis zum 15. September. Nach Angaben der Carabinieri umfasst sie ein umfassendes Konzept aus Prävention, Geländeüberwachung und kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zum Einsatz kommen unter anderem Drohnen zur Luftaufklärung, spezialisierte Streifen sowie Risikoanalysen und Ermittler, die Brandursachen vor Ort untersuchen.
Besonderes Augenmerk gilt sechs Regionen, die als landesweite Brennpunkte mit besonders hoher Waldbrandgefahr eingestuft wurden. Dazu zählen die römische Küstenregion sowie mehrere Gebiete in Süditalien.
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Deutschland: 40-Grad-Marke vielerorts geknackt, Deutsche Bahn rät von Zugreisen ab
Deutschland schwitzt: Noch hält der bundesweite Hitzerekord vom Freitag aus Saarbrücken mit 41,3 Grad, doch schon am frühen Nachmittag wurde in gleich mehreren Bundesländern die 40-Grad-Marke geknackt. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf Anfrage mitteilte, meldete die Wetterstation Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt kurz nach 14 Uhr bereits 40,5 Grad.
Die Deutsche Bahn und weitere Eisenbahnunternehmen rieten wegen der Hitze am Wochenende von nicht dringend notwendigen Reisen im Fern- und Regionalverkehr ab. „Die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist an diesem Wochenende stark von der Rekord-Hitze betroffen. Auch der Schienenverkehr leidet unter den Extrem-Temperaturen“, heißt es in einer online veröffentlichten Bahn-Mitteilung. Das Bahnunternehmen National Express, das Regionalzüge in Nordrhein-Westfalen betreibt, wollte wegen der Hitze am Samstagnachmittag den Betrieb für sechs Stunden einstellen.
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Bub verbrühte sich mit Wasser aus Gartenschlauch
Ein siebenjähriger Bub hat sich in einer Kleingartenanlage im deutschen Ort Neuss mit heißem Wasser aus einem Gartenschlauch Verbrühungen im Gesicht zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, spielte das Kind am Freitagnachmittag mit dem Schlauch, der zuvor bei den hohen Temperaturen in der Sonne gelegen hatte. Der Bub wurde zur Behandlung in eine Kinderklinik gebracht. Weitere Verletzte gab es laut Polizeiinformationen nicht.
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Wiener Berufsrettung verzeichnet deutlich mehr Einsätze
Die Wiener Berufsrettung hat am Samstag wegen der Hitze bei ihren Rettungseinsätzen ein Plus von etwa 15 Prozent verzeichnet. Die zusätzlichen Einsätze waren jedoch gut zu bewältigen, die Rettung hatte wegen der Wetterprognose personell gut vorgesorgt, sagte ein Sprecher zur APA. Auffallend sei, dass die hitzebedingten Einsätze nicht mehr nur ältere Menschen und vulnerable Gruppen betreffen, hieß es am Samstag.
"In der Großstadt Wien müssen auch gesunde Menschen auf die Temperaturen achten", sagte der Sprecher. Die Rettung empfiehlt, viel zu trinken - allerdings keinen Alkohol.
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Hitzeschäden bremsen Verkehr auf deutschen Autobahnen
Geplatzte Fahrbahndecken, Sperrungen, Tempolimits - Hitzeschäden bremsen auf den Autobahnen in Deutschland teilweise den Verkehr aus. Nach einer Liste des ADAC sind zurzeit mehrere Autobahnen betroffen. In vielen Bundesländern kommt es zu Sperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Dass sich die Fahrbahn auf manchen Autobahnen bei Hitze aufwölbt, liegt nach Angaben der Autobahn GmbH daran, dass sich der Beton ausdehnt. Fachleute sprechen von sogenannten Blow-ups. Betroffen sind demnach vor allem ältere Fahrbahnen, die stark beansprucht wurden oder bereits mehrfach repariert werden mussten.
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Österreich nähert sich dem Höhepunkt der Hitzewelle
Österreich nähert sich dem Höhepunkt der Hitzewelle. Die Meteorologen von Geosphere Austria prognostizieren für Sonntag landesweit hohe Temperaturen mit bis zu 40 Grad im Osten. Es gilt weiterhin die höchste Wetterwarnstufe für den Nordosten Österreichs inklusive dem Raum Wels/Linz sowie für Graz, Klagenfurt und Villach. In den betroffenen Gebieten bedeutet das eine "extreme Hitzebelastung". Laut Vorhersage könnte am Sonntag der österreichweite Hitzerekord fallen.
Der Rekord stammt aus dem Jahr 2013. Damals wurden in Bad Deutsch-Altenburg in Niederösterreich 40,5 Grad gemessen. Genau dort wurde auch am Samstag bis zum frühen Nachmittag die höchste Temperatur in Österreich registriert, nämlich 38,6 Grad. 38,4 Grad hatte es gegen 14.00 Uhr etwa in Stammersdorf und 38,2 Grad in Bad Vöslau. In Wien-Innere Stadt kletterte das Thermometer auf heiße 37,6 Grad, auf der Hohen Warte zeigte es 38,0 Grad.
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Bis zu 42 Grad in Deutschland erwartet
In Deutschland wurde bereits am Freitag ein Hitzerekord erzielt. 41,3 Grad hatte es im Saarland - die höchste Temperatur, die jemals in Deutschland gemessen wurde. Doch die nächsten Höchstwerte sind bereits in Sicht. Für das Wochenende sagt der Deutsche Wetterdienst den Höhepunkt der Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 42 Grad vorher, zudem drohen heftige Gewitter.
Auch in Zürich sind die Temperaturen am Samstag so hoch geklettert wie nie zuvor. Mit 36,2 Grad wurde an der Messstation in Zürich-Fluntern kurz vor 15 Uhr ein neuer Allzeit-Hitzerekord erreicht. Noch heißer war es in der Nordwestschweiz: In Basel stiegen die Temperaturen am Samstagnachmittag bereits auf 39 Grad.
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35 Grad in deutschem Seniorenheim: 16 Bewohner in Spital
Im deutschen Dormagen (Nordrhein-Westfalen) sind wegen gefährlicher Hitze-Entwicklung in einem Seniorenheim 16 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Gebäude gebracht und in ein Krankenhaus gebracht worden. Zudem sei in der Nacht ein Bewohner gestorben, ob die Hitze ursächlich war, stehe aber noch nicht fest, sagte ein Sprecher der Stadt im Rhein-Neuss-Kreis auf dpa-Anfrage.
Man habe sich am Morgen bei Temperaturen bis zu 35 Grad für umfassende vorsorgliche Maßnahmen entschieden. 30 Seniorinnen und Senioren habe man inzwischen in eine andere Einrichtung in Grevenbroich gebracht, schilderte der Sprecher weiter. Seit 7.00 Uhr waren Kräfte in dem überhitzten Gebäude im Einsatz. Fast 170 Seniorinnen und Senioren waren von der Extremhitze und dem Großeinsatz betroffen. Mehrere Krankenwagen standen vor der Einrichtung bereit, wie ein dpa-Reporter schilderte. Ob der verstorbenen infolge einer körperlichen Überhitzung starb, müsse gegebenenfalls die Polizei mittels Obduktion klären, dazu könne die Stadt keine Angaben machen, erläuterte der Sprecher. Die Leitstelle im Rhein-Kreis-Neuss wollte sich zu dem gesamten Vorfall nicht äußern.
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Gleise verformen sich: Erste Zugverspätungen in Vorarlberg
Die hohen Temperaturen haben am Samstag in Vorarlberg dazu geführt, dass sich an mehreren Stellen Bahngleise verformten - mit Folgen für den Zugverkehr. Wie die ÖBB im Internet informierten, kommt es zwischen Bludenz und Lochau-Hörbranz zu vereinzelten Zugausfällen und Verspätungen von bis zu 20 Minuten. "Die Züge müssen teilweise langsamer fahren, als sie normalerweise laut Fahrplan fahren dürften", sagte ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair auf ORF Vorarlberg.
Betroffen sind demnach besonders Weichenverbindungen, die nicht mehr in die richtige Position gebracht werden können - vor allem in Bahnhofsbereichen. Laut ÖBB sei auch in den kommenden Tagen noch mit Einschränkungen zu rechnen. Nach dem Ende der Hitzeperiode müssten die verformten Stellen wieder begradigt werden. Die Bundesbahnen haben erst am Freitag eine Hitzewarnung für die Bahninfrastruktur in ganz Österreich ausgegeben.
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Wie heiß kann es eigentlich noch werden?
Die Hitze ist längst nicht mehr bloß Wetter. Der Klimawandel macht Hitzewellen häufiger, länger und intensiver.
Wo es künftig besonders heiß wird und wann Europa die 50-Grad-Marke knacken könnte, das hat sich meine Kollegin Valerie Krb angeschaut:
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Unwetterwarnung für Teile Tirols am Sonntag
Die GeoSphere Austria hat für Sonntag eine Unwetterwarnung für Teile Tirols ausgegeben. Zwischen Mittag und Mitternacht sei insbesondere in den westlichen Landesteilen mit Starkregen, Hagelschlag und Sturmböen zu rechnen, weshalb die Warnstufe auf "Orange" (Stufe 3 von 4) gesetzt wurde. In den restlichen Teilen Nord- und Osttirols gilt aktuell Warnstufe "Gelb". Auch hier seien aber einzelne starke Gewitterereignisse möglich.
Die Bewohner der betroffenen Regionen sollten daher die lokalen Wetterentwicklungen genau beobachten und entsprechend reagieren, riet Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement, am Samstag in einer Aussendung. Durch die Gewitter könne es zu Gefahren wie herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen sowie zu lokalen Stromausfällen, Straßensperren und Beeinträchtigungen im Öffentlichen Verkehr kommen.
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280 Feuerwehrleute bekämpften Waldbrand bei Melk
Ein Vegetationsbrand in Schrattenbruck (Gemeinde Melk) hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer war kurz nach 18.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf einem Feld ausgebrochen und griff auf ein angrenzendes Waldstück über. 16 Feuerwehren mit 280 Mitgliedern rückten zur Brandbekämpfung aus und konnten das Feuer rasch eindämmen, berichtete die Feuerwehr Melk.
Aufgrund der extremen Hitze mussten zwei Feuerwehrleute mit Kreislaufproblemen medizinisch versorgt werden. Ein Feuerwehrmann wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Kurz nach 22.00 Uhr war das Feuer gelöscht.
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Rotes Kreuz erweitert Temperaturmessungen im Rettungsdienst
Das Rote Kreuz weitet das Projekt zu Temperaturmessungen im Rettungsdienst aus. Ab heuer finden Temperaturmessungen an Einsatzorten in insgesamt sieben Bundesländern statt. Die dadurch erhobenen Daten sollen einerseits direkt die Versorgung von Patienten verbessern. "Andererseits erhoffen wir uns durch die Auswertung auch weitere Erkenntnisse zu Hitze in Zusammenhang mit Gesundheit", erklärte Patrick Hasler, Bereichsleiter für Gesundheit, Einsatz und Soziales, der APA.
Im vergangenen Jahr habe man durch Daten in Vorarlberg, Salzburg und Niederösterreich bereits erste Erkenntnisse zum Heat-Index (eine Messgröße zur Beschreibung der gefühlten Temperatur basierend auf Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur) gewonnen. "Umso höher der Heat-Index, umso höher die Anzahl der Einsätze an den Tagen", sagte Hasler. "Je plus ein Grad mehr sorgt für eine Steigerung der Einsätze um 4,8 Prozent", sagte Hasler.
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Grüne wollen Sofortmaßnahmen für Hitzeschutz
Grünen-Chefin Leonore Gewessler hat angesichts der Hitzewelle in Österreich Sofortmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung gefordert. "Auch Menschen ohne Haus am See haben Hitzeschutz verdient", sagte Gewessler in einer Aussendung. Temperaturen um die 40 Grad und der Umgang damit würden die ungerechte Politik der Regierung aufzeigen. Die Hitze werde immer mehr zu einer gesundheitlichen Bedrohung für die Menschen.
"Die Hitze trifft uns alle. Viele können nachts kaum mehr schlafen, weil die Wohnung nicht auskühlt. Für die alte Nachbarin wird der Weg zum Einkauf bei 35 Grad zur Tortur. Auf den Feldern verbrennt die Ernte", so Gewessler. Auch Menschen, die sich keine externe Kühlung etwa durch Klimaanlagen leisten könnten, bräuchten eine rasch wirksame Entlastung.
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Sportministerium empfiehlt Vorsicht bei Bewegung im Freien
Hohe Temperaturen, starke Sonneneinstrahlung und hohe Luftfeuchtigkeit können den Körper stark belasten. Besonders bei intensiver Bewegung produziert der Körper zusätzliche Wärme, die durch Schwitzen wieder abgegeben werden muss. Ist diese Wärmeabgabe nicht ausreichend möglich, steigt die Belastung für Herz und Kreislauf deutlich.
Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt: „Bewegung und Sport sind wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden. Sport soll guttun, gerade bei großer Hitze müssen wir aber besonders umsichtig sein. Wer sich bewegt, sollte auf den eigenen Körper hören, ausreichend trinken und die heißesten Stunden des Tages meiden.“
Jürgen Scharhag, Leiter des Österreichischen Instituts für Sportmedizin, weist darauf hin, dass extreme Hitze nicht unterschätzt werden darf. Warnzeichen wie starker Schwindel, Benommenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Muskelkrämpfe oder Kältegefühl trotz Hitze können Anzeichen dafür sein, dass die Hitzetoleranz des Körpers überschritten wird. In solchen Fällen sollte die Belastung sofort beendet und der Körper gekühlt werden.
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ÖBB warnt: Hitze könnte zu Sperren und Verspätungen führen
Fahrgäste sollen nicht unbedingt notwendige Bahnfahrten vermeiden. Es komme vielleicht zu Streckensperren und langsameren Fahrten.
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Studie: Hitzewelle ohne Klimawandel bis zu 3,5 Grad kühler
Wäre der Klimawandel nicht so weit fortgeschritten, würde die beispiellos lange und intensive Juni-Hitzewelle, die am Wochenende auf ihren Höhepunkt zusteuert, merklich kühler ausgefallen: Im Jahr 1976 hätte man unter ähnlichen Umständen geschätzt rund 3,5 Grad Celsius niedrigere Tagestemperaturen und ungefähr 2,4 Grad niedrigere Nachttemperaturen registriert, berechneten Experten der World Weather Attribution-Initiative (WWA) in einer Schnellanalyse.
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Was Sie beim Kauf einer Klimaanlage beachten sollten
Wenn Sie eine Klimaanlage in ihre Wohnung einbauen wollen, sollten Sie zuvor die rechtlichen Vorschriften abklären. Die Antworten auf die 13 wichtigsten Fragen.
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Körper überhitzt: Was Sie im Ernstfall sofort tun müssen
Wenn der Körper überhitzt, kann daraus rasch ein medizinischer Notfall werden. Auf welche Symptome man achten sollte, wann sofort die Rettung gerufen werden muss.
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