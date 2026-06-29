Extreme Hitze in Österreich hält an + Rekord-Temperaturen in Europa

Die extreme Hitze hält in Ostösterreich an. Schuld an den außergewöhnlich hohen Temperaturen sind laut Geosphere Austria, die auch am Montag eindringlich vor den Belastungen für den menschlichen Körper warnte, ein mächtiges Hochdruckgebiet und subtropische Warmluftmassen. Anhaltende Abkühlung sucht man mittlerweile selbst in Naturgewässern mitunter vergeblich: Die Alte Donau, ein Altarm des großen Stroms und ein Binnengewässer, war Montagfrüh laut ARBÖ-Infos 29 Grad warm.

Erfrischender ging es noch an der Neuen Donau zu. Der Donau-Seitenarm brachte es in der Früh erst auf 23 Grad Celsius. Der Neusiedler See hingegen, das "Meer der Wiener" im nördlichen Burgenland, meldete laut ARBÖ 28 Grad, der Neufeldersee nur ein Grad weniger.

Im ebenfalls noch immer hitzegeplagten Kärnten versprachen beispielsweise Afritzer See (23,5 Grad) und Weissensee (25,5 Grad) Abkühlung. Der Flatschacher See brachte es am frühen Vormittag auf 28,5 Grad, der niederösterreichische Herrensee auf 28 Grad. Der tiefe Hallstätter See in Oberösterreich lockte mit 22 Grad, der Mondsee wies laut diesen Angaben 25 und der Wolfgangsee 27 Grad auf. In der Steiermark hatte man Montagfrüh die Wahl etwa zwischen um die 20 Grad im Toplitzsee, rund 23 Grad im Altausseer See oder 28 Grad im Stubenbergsee. Der Bodensee in Vorarlberg lag mit 24 Grad im Mittelfeld.