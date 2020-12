Aktuelle Corona-Zahlen: 2.664 Neuinfektionen, 116 Todesfälle in Österreich

Pünktlich zum Lockdown-Ende vor mehr als einer Woche wurden in Österreich 2.263 neue Fälle registriert. Ein Wert, der seitdem nie wieder erreicht wurde. In den vergangenen Tagen stiegen die Zahlen stetig an. Mit dem heutigen Tag wurde abermals ein neuer Höchststand vermeldet. 2.664 Neuinfektionen und 116 neue Todesopfer gab es laut Angaben des Sozial- und Innenministeriums von Dienstag auf Mittwoch. Und diesmal - neun Tage nach Ende des Lockdowns - dürften diese Zahlen auch das Infektionsgeschehen nach Lockdown-Ende widerspiegeln. Die Zahl der aktiven Fälle sinkt aber weiterhin. 34.537 Menschen in Österreich gelten aktuell als infiziert.

Bisher gab es in Österreich 330.343 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 4.764 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 291.042 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 3.410 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 548 der Erkrankten auf Intensivstationen.