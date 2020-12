Neues Labor in Wien schafft ab sofort 30.000 PCR-Tests pro Tag

Diese sehr präzise Corona-Nachweismethode werde trotz bevorstehender Impfung noch längere Zeit sehr wichtig sein, war sich der Ressort- mit dem Unternehmenschef einig. Denn selbst Geimpfte könnten mitunter weiterhin Virusüberträger sein.

Die Lifebrain Group wurde 2013 gegründet und ist - abgesehen von der neuen Einrichtung am Areal des Otto-Wagner-Spitals - in Italien mit rund 300 Standorten präsent. Außerdem können sich Privatpersonen seit Wochenbeginn an drei Teststandorten in Wien (zwei in Favoriten, einer in Rudolfsheim-Fünfhaus) gegen Gebühr via Antigen-Schnelltest oder PCR-Test auf eine Infektion überprüfen lassen.