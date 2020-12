Weltärztepräsident rechnet mit harten Corona-Maßnahmen bis ins Frühjahr

Harter Lockdown in Deutschland begonnen

In ganz Deutschland hat der harte Lockdown begonnen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Von diesem Mittwoch an gelten vorerst bis zum 10. Jänner entsprechende Verordnungen in den Bundesländern. Einzelhandelsgeschäfte müssen schließen, Ausnahmen gelten nur für Läden, die den täglichen Bedarf decken. Schulen bleiben grundsätzlich zu oder die Präsenzpflicht ist ausgesetzt. Auch Friseure und andere Dienstleister im Bereich der Körperpflege dürfen nicht mehr öffnen.

Mit den harten Einschränkungen wollen Bund und Länder in Deutschland erreichen, dass die Welle der Neuansteckungen in Deutschland gebrochen wird.

