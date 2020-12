Infektiologe zu Massentests: "Wir testen nicht die richtigen Personen"

Mehr als zwei Millionen Teilnehmer verzeichneten die Massentests in ganz Österreich, 4.200 Infizierte wurden dabei "herausgefischt".

Hat sich der Aufwand ausgezahlt? Nein, sagt Florian Thalhammer, Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten im ORF-Report am Dienstagabend. Er gibt zu bedenken, dass zahlreiche Antigen-Schnelltests falsch positiv waren und mittels PCR-Test nachgeprüft werden mussten.

"Antigen-Tests haben ihre Berechtigung, aber nicht bei asymptomatischen Personen. Wir testen nicht die richtigen Personen", erklärt der Mediziner. Für die breite Masse sei der Aufwand dafür, was bei der Aktion herausgekommen ist, zu groß gewesen.

In der Slowakei, Vorbild für die österreichische Aktion, haben wesentlich mehr Menschen teilgenommen - was aber daran lag, dass jene, die sich nicht testen ließen, automatisch in Quarantäne mussten. Aber auch in der Slowakei, wo man wesentlich schärfer vorgegangen ist, konnte man das Virus nicht lange eindämmen. Die Zahlen steigen auch dort wieder.

"Die Tests sind immer eine Momentaufnahme. Wenn, dann müsste man sie zwei bis drei Mal wöchentlich machen", sagt Thalhammer.