Das Christkind bringt die Impfung

In Wien ist man ob der Ankündigung zwar überrascht, hält aber am grundsätzlichen Fahrplan fest: Gleich nach der Marktzulassung – also per 21. Dezember – wird Österreich eine „Sofortlieferung“ von 9.750 Impfdosen bekommen; und diese werden laut Gesundheitsministerium „sofort nach Erhalt“ an die Alten- und Pflegeheime weitergegeben und verimpft.

Wann genau die Dosen nach Österreich kommen, war am Dienstagabend nicht absehbar. Fest steht: Mit Glück werden Tausende Pensionisten noch in den Feiertagen geimpft.